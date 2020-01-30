 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Ekran > Afili Aşk 32. yeni bölüm fragmanı

Afili Aşk 32. yeni bölüm fragmanı

Giriş Tarihi: 30.01.2020, 19:22

Afili Aşk'ın dün akşam yayınlanan 31. bölümü sonrası dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerinde yerini aldığı Afili Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte Afili Aşk 32. yeni bölüm fragmanı...

Afili Aşk 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Kerem ve Ayşe kendilerini gene bir oyun döngüsünün içinde buluyor. Ayşe, Kerem'i kıskandırmak için görücü gelme teklifini kabul eder. Kerem de bunu öğrenip soluğu Ayşe'nin evinde alır. Ancak yaşanan hengame sırasında Rıza, yeni damat adayını onaylar. Yeni damat adayı Ömer ise Ayşe'nin gönlünü kazanmaya kararlıdır. Ayşe'ye jestler yapar. Bu sırada Kerem öfkeden delirmektedir. Ayşe ve Kerem bu sefer birbirlerine karşı oyunlar oynamaya başlar. Yiyecekleri akşam yemeği ikisi için de sürprizlere gebedir. İşte Afili Aşk 32. yeni bölüm fragmanı...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afili Aşk 32. yeni bölüm fragmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı’ndan peş peşe geçti
Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı’ndan peş peşe geçti
Avrupa Parlamentosu'nda skandal provokasyon! Türkiye'den sert tepki
Avrupa Parlamentosu'nda skandal provokasyon! Türkiye'den sert tepki
Avrupa Parlamentosu'nda Yunan vekilden Türk bayrağına küstah saldırı!
Avrupa Parlamentosu'nda Yunan vekilden Türk bayrağına küstah saldırı!
İzmir'de trafik kazası! 22 yaşındaki Efe Teldemir hayatını kaybetti! İşte kaza yeri görüntüleri
İzmir'de trafik kazası! 22 yaşındaki Efe Teldemir hayatını kaybetti! İşte kaza yeri görüntüleri
ABD'li vatandaşın hayatını kaybettiği feci kaza kamerada!
ABD'li vatandaşın hayatını kaybettiği feci kaza kamerada!
İzmir'de cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu!
İzmir'de cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu!
Bir Zamanlar Çukurova 53. yeni bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 53. yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman 8. bölüm! Sana kolay ölüm yok!
Kuruluş Osman 8. bölüm! Sana kolay ölüm yok!
Bu dünyada kavuşamadık! EDHO 154. bölüm
Bu dünyada kavuşamadık! EDHO 154. bölüm
Hercai 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı