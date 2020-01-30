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Afili Aşk'ın dün akşam yayınlanan 31. bölümü sonrası dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerinde yerini aldığı Afili Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte Afili Aşk 32. yeni bölüm fragmanı...

Afili Aşk 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Kerem ve Ayşe kendilerini gene bir oyun döngüsünün içinde buluyor. Ayşe, Kerem'i kıskandırmak için görücü gelme teklifini kabul eder. Kerem de bunu öğrenip soluğu Ayşe'nin evinde alır. Ancak yaşanan hengame sırasında Rıza, yeni damat adayını onaylar. Yeni damat adayı Ömer ise Ayşe'nin gönlünü kazanmaya kararlıdır. Ayşe'ye jestler yapar. Bu sırada Kerem öfkeden delirmektedir. Ayşe ve Kerem bu sefer birbirlerine karşı oyunlar oynamaya başlar. Yiyecekleri akşam yemeği ikisi için de sürprizlere gebedir. İşte Afili Aşk 32. yeni bölüm fragmanı...