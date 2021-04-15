Akıncı 16. bölüm fragmanı

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Cuma akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Akıncı'nın heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı "Akıncı şehrin, ülkenin koruyucusu... Bundan sonra her gece sana cehennem yaşatacağım" başlığı ile yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Acı Getirenler, şehrin yeraltını tamamıyla ele geçirmişlerdir. Şimdi ise cüretkar planlarını uygulamak için harekete geçmişlerdir. Türkiye’yi gerçekten çok zor durumda bırakacakları bir baskın planlarlar ama hesaba katmadıkları bir şey vardır, Akıncı geri dönmüştür! İşte Akıncı 16. yeni bölümde yaşanacaklar...