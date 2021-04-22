Akıncı 17. bölüm fragmanı izle

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Akıncı'nın büyük bir heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin Cuma akşamı yayınlanacak olan 17. bölümünde Fatih, Haritacılar'ın yeni planlarını öğrenmeye çalışmaktadır. Nergis ise annesinin ardındaki sırlar için babası Cevdet'e ulaşmayı istemektedir. Kemal kızının velayeti için son aşamaya gelmiştir. Ona mahkemede hiç beklemediği bir kişi yardım edecektir. Haritacılar ise şehri kana boyayacak yeni ve acımasız bir eylem peşindedir. Onların bu planlarını öğrenen Akıncı, bu sefer saate karşı müthiş bir yarış verecektir. Çünkü geçen her saniye, Akıncı ve İstanbul'un aleyhine işlemektedir. İşte Akıncı yeni bölümde yaşanacaklar...