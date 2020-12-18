Akıncı’dan yeni tanıtım, yeni ipuçları!

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atv’de ekran macerasına başlamak için gün sayan iddialı dizi Akıncı’nın yeni tanıtımı yayınlandı. Tanıtım dizinin dev oyuncu kadrosunu ilk kez izleyici ile buluşturdu.

Ocak 2021'de atv'de ekrana gelmeye hazırlanan Akıncı'nın yayınlanan yeni tanıtımı; güçlü oyuncu ekibini gözler önüne serdi. Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı dizisinin yeni tanıtımı heyecan uyandırıcı sahneleriyle dikkat çekti. Diziden ipuçları veren yeni tanıtım, aksiyonu yüksek sahneleriyle gündeme oturdu.