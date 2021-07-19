Baş Belası 6. bölüm fragmanı izle

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Pazar akşamlarının beğeni ile takip edilen dizisi Baş Belası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Şahin’in Yener’le kavgasının ardından tüm emniyet ve cinayet büro Şahin’le ilgili kararı büyük bir endişeyle beklemeye başladı. Yener, Şahin’in meslekten ihraç edilmesini isterken; Mehmet Amir ise Şahin’i korumak için bir çözüm yolu buldu. İşte Baş Belası yeni bölümde yaşanacaklar...