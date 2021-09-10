  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekran Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm fragmanı izle

    Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 10.09.2021, 11:39

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde, Yamanlar Konağı'nı saran alevlerin arasında başta Züleyha ve Fikret olmak üzere tüm Çukurova halkı Demir'i aramaya başlar. Fikret, yaralıların hastaneye yetişmesi için canla başla çabalarken Züleyha, bu hain saldırının bir düşman tarafından yapıldığını düşünüp savcıyla görüşmek ister. Ancak Ümit, yaşanan onca acıdan sonra da rahat durmaz. Savcıya yaptığı şoke edici açıklamalarla Züleyha ve Fikret'i oldukça zor bir duruma sokar. Fikret, başta kararsız kalsa da sonunda Züleyha'ya Hakan'ın adını verir ve saldırıyı onun gerçekleştirmiş olabileceğini söyler. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm fragmanı izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Türk kadınına saygısızlık!
    Türk kadınına saygısızlık!
    6 terörist etkisiz hale getirildi
    6 terörist etkisiz hale getirildi
    CHP’li Edremit Belediyesi’nden skandal tören!
    CHP'li Edremit Belediyesi'nden skandal tören!
    Bakan Koca müjdeyi verdi: TURKOVAC acil kullanım onayı alacak düzeye geldi
    Bakan Koca müjdeyi verdi: TURKOVAC acil kullanım onayı alacak düzeye geldi
    Darbeci Semih Terzi’nin oğlu 20 gün önce yurt dışına kaçmış
    Darbeci Semih Terzi'nin oğlu 20 gün önce yurt dışına kaçmış
    Önce giydi, sonra çaldı
    Önce giydi, sonra çaldı
    Baş Belası 12. yeni bölüm fragmanı
    Baş Belası 12. yeni bölüm fragmanı izle
    İkimizin Sırrı 3. bölüm fragmanı
    İkimizin Sırrı 3. bölüm fragmanı
    Baş Belası 10. yeni bölüm fragmanı
    Baş Belası 10. yeni bölüm fragmanı
    İkimizin Sırrı 2. bölüm fragmanı
    İkimizin Sırrı 2. bölüm fragmanı
    İkimizin Sırrı ilk bölümü ile Atv’de başlıyor
    İkimizin Sırrı ilk bölümü ile Atv'de başlıyor
    Baş Belası 7. bölüm fragmanı
    Baş Belası 7. bölüm fragmanı