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Bir Zamanlar Çukurova 38. yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 02.10.2019, 10:41

Bir Zamanlar Çukurova 37. bölümde heyecan dolu bir sahne ile bölüm sonu yapmıştı. Gerçekleri öğrenen Yılmaz onca zaman sonra Züleyha ile buluşmuştur ancak Demir hapisten kaçarak onları bulur. Aşkı ve anneliği arasında kalan Züleyha neler yapacak? İşte Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 38. yeni bölüm fragmanı

Yılmaz ve Züleyha buluştu ama Demir yakaladı!

Evlendiği sabah öğrendikleri ile alt üst olan Yılmaz, özür dilemek için Züleyha'yla buluşmuştu. İki aşığın onca gözyaşı, onca öfke, onca acıdan sonraki ilk buluşması yine bir korkulu an ile sona erdi. Cezaevinden firar eder Demir, aşıkları buluyor! Yılmaz ve Züleyha birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şeyi söyleyemeden yine ayrılmak zorunda kalıyor.

Yılmaz ve Demir aşk için neleri göze alacak?

Ancak, elbette ne Yılmaz'ın Züleyha'dan vazgeçmeye niyeti var ne de Demir'in! Yılmaz, çiftliği basıp Züleyha'yı kaçırmayı göze alacak kadar deliriyor! Demir ise Züleyha'yı alıp adeta çölleri aşarak, yurtdışına kaçmayı planlıyor!

Züleyha'nın aşık kalbi ile anne kalbi paramparça!

Züleyha, evli bir kadın olmak ile aşık olduğu adama her şeyi anlatmak arasında kalıyor! Üstelik, kendisine ne yaparsa yapsın oğluna ölümü göze alacak kadar bağlı Demir'in çocuğunu da karnında taşıyor!

Fekeli ve Hünkar yeni bir yol ayrımında

Oğlunu hapisten kurtarmakla ailesini bir arada tutmak arasında ne yapacağını bilemeyen Hünkar, yine Fekeli'den yardım istiyor. Fekeli ise, Yılmaz'a doğru yolu göstermeye çalışıyor. Ancak bu arada, hayatının henüz nasıl etkileneceğini bilmese de Müjgan'ın babası ile görüşmeye gittiğinde, halası Behice ile tesadüfen tanışıyor!

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