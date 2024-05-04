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Yeniasır TV Ekran Kardeşlerim 127. yeni bölüm fragmanı izle | Video

Kardeşlerim 127. yeni bölüm fragmanı izle | Video

Atv ekranlarında cumartesi akşamları izleyicisi ile buluşan Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Dizinin bu hafta yayınlanacak bölümünde kendilerini savunmak için Gökhan'ı etkisiz hale getiren Yasmin ile Aybike, büyük bir gerginlik içinde her şeyden habersizlerken, Akif ile Şevval'in Gökhan için başka bir planı vardır. Mahallede yeni bir işe başlayan Ayten'in patronu, Orhan'ın hiç ummadığı birisi çıkar. Geçmişten gelen, beklenmedik sürpriz bir misafir, Akif ile Süreyya'yı köşeye sıkıştırır. Orhan'ın Cansu'ya olan tavırları, Oğulcan'ın Ayten ile Cansu'yla yakınlaşmasına sebep olur. Süsen'in, annesiyle ilgili öğrendiği birtakım gerçekler, Ömer ile olan ilişkilerinde, radikal gelişmelerin yaşanmasına yol açarken; Aybike ile Yasmin, büyük bir şokla karşı karşıya kalırlar. İşte Kardeşlerim yeni bölümde yaşanacaklar...

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