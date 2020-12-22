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    Yeniasır TV Ekran Bir Zamanlar Çukurova 78. yeni bölüm fragmanı

    Bir Zamanlar Çukurova 78. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 22.12.2020, 14:25

    Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova’da kader kartları baştan dağıtılıyor! Demir ve Müjgan boşanmayı kabul etmiştir. Züleyha ve Yılmaz Adnan’ı alıp, yeni evlerine yerleşir… Ama kaderin bu aşk üzerindeki hikayesi henüz sona ermemiştir! İşte Bir Zamanlar Çukurova 78. yeni bölümde yaşanacaklar...

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