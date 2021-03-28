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    Yeniasır TV Ekran Bir Zamanlar Çukurova 90. bölüm fragmanı izle

    Bir Zamanlar Çukurova 90. bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 28.03.2021, 13:00

    Perşembe akşamları Atv ekranlarında yayınlanan, Bir Zamanlar Çukurova, 89. bölümünde çok heyecanlı bir sahne ile final yaptı. 'Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle' aramaları artarken “Dün gece rüyamda Yılmaz’ı gördüm; o kadar güzeldi ki yüzü" başlığı ile yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fikret, Demir’e kardeşi olduğunu söyleyecek mi? Demir, kardeşi olduğuna inansa bile, yapılanları kabullenecek mi? Yoksa kardeşiyle savaşa mı girişecek? İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanacaklar...

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