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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 14.10.2019, 10:26

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi EDHO'nun yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. EDHO'nun heyecan dolu 142. bölümü sonrası dizinin hayranları merakla EDHO yeni bölüm fragmanını bekliyordu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. yeni bölüm fragmanı...

Hızır ve dostları, Altan'ın işbirlikçileriyle yaptığı plan sonucunda, düşmanın ablukası altında kalmışlardır. Haşmet ve Rafet'in vurulacağı bu hain tuzak, yaşanan çatışmayla sınırlı kalmaz. Hızır'dan aldığı darbenin cevabını derhal vermek isteyen Altan, Çakırbeylileri istihbarat sorgusuna alacaktır. Aliesi ve sevdiklerinin canıyla tehdit edilen Hızır ve İlyas çok geçmeden salınırken Alparslan için kurtuluş o kadar kolay olmayacaktır.

Masanın kimi üyeleri merakla Çakırbeylilerden gelecek iyi haberleri beklerken, kimi üyeleri de hastanede ölüm kalım savaşı vermektedir. Haşmet çatışmadan sağ salim kurtulmayı başarabilmiş olsa da düşmanları işlerini yarım bırakmamaya kararlıdır. En çok da Emine'yi sarsacak olan olay, Façalılar ile Meftunlar arasındaki kavganın da kızışmasına neden olacaktır.

Altan, masadan istediklerini alana kadar Alparslan'a işkence edebileceğini, Hızır'a gönderdiği bir video ile kanıtlar. Hızır ise yeğeni için canı dahil ne gerekiyorsa vermeye hazırdır.

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