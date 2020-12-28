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    Yeniasır TV Ekran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. yeni bölüm fragmanı izle

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. yeni bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 28.12.2020, 10:33

    Atv'nin ligi ile takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)'nun merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde İhaneti kaldıramayan Tipi’nin Rafet’i boğması masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan’ın infazında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi’nin infazında yakalamak ister. Tipi’yi öldürmek için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz’la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli’nin ölmesi için de plan yapar. İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar....

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