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    Yeniasır TV Ekran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 166. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 166. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Giriş Tarihi: 30.09.2020, 11:42

    ATV'nin en sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı dizi, bu sezonda nefes kesecek. Dizinin kadrosunda bu sene yer alacak olan başarılı oyuncu Pelin Akil'in oynayacağı karakter merak edilmeye başlandı. Dizi Salı günü yeni bölümüyle ATV ekranlarında olacak. İşte 166. bölümün fragmanı!

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