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    Yeniasır TV Ekran Hercai 42. bölüm fragmanı! Azize, Aslan’ı Midyat’tan uzaklaştırmaya çalışır!

    Hercai 42. bölüm fragmanı! Azize, Aslan’ı Midyat’tan uzaklaştırmaya çalışır!

    Giriş Tarihi: 08.10.2020, 10:09

    ATV'nin fenomen dizisi Hercai, nefes kesen yeni bölümüyle yarın ATV ekranlarında olacak. Azize, Aslan'ı Midyat'tan uzaklaştırmaya çalışırken, Reyyan ve Miran için şartlar nasıl olacak? Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in başrol oynadığı dizi yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. İşte 42. bölüm fragmanı!

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