Hercai'ye damga vuran sahne! Miran gerçekleri öğrenebildi mi? Hercai 23. bölüm tek parça izle

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Son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen ATV'nin sevilen dizisi Hercai'nin 23. bölümü yayınlandı. Hercai'nin son bölümünü izleyen diziseverler tarafından 'Hercai yeni bölüm fragmanı izle, Hercai 24. bölüm fragmanı izle, Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı' gibi sorular merak konusu oldu. Hercai'nin 29 Kasım Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümüne Miran'ın gerçekleri öğrenip öğrenemeyeceği damga vurdu. Peki Miran gerçekleri öğrendi mi? İşte Hercai 23. son bölüm tek parça izleme sayfası!

Hercai 23. Bölüm izle yeni bölüm izle

Mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen Reyyan, Miran'la beraber gerçeklerin peşine düşer. Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran'a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak ister. Zehra, Miran ve Hazar'la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğindedir. Ailesi ve Miran arasında kalan Zehra'nın kararı ne olacaktır? Azize Aslanbey'in varlığından yeni haberdar olduğu mektup yüzünden intikam planı tehlikeye girer.