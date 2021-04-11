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    Kardeşlerim 9. bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 11.04.2021, 00:38

    Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı "Gidelim buradan, İstanbul'dan gidelim!" başlığı ile yayınlandı. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim ekranlara gelen 8. bölümü ile izleyicisini adeta ekrana kilitledi. Dizinin sıkı takipçileri 'Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle' aramalarına başladı. İşte Kardeşlerim 9. bölümde yaşanacaklar...

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