Kimse Bilmez 16. yeni bölüm fragmanı izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/kimse-bilmez-16-yeni-bolum-fragmani-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Keremcem ve Özgü Kaya'nın başrollerinde yerini aldığı ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Kimse Bilmez 15. bölümü ile izleyenler tarafından adeta soluksuz izlendi. Atv ekranlarında yeni gününde seyirci ile buluşan Kimse Bilmez'in 16. yeni bölümünde neler olacak merak ediliyor. İşte merakla beklenen Kimse Bilmez 16. yeni bölüm fragmanı...