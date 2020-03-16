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    Kuruluş Osman 15. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 16.03.2020, 19:26

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 15. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölümün son fragmanında "Biz ecelden korkmayız imanımızla savaşır, şehadeti kovalarız!" sözleri dikkat çekiyor. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...

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