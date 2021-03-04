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    Kuruluş Osman 49. bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 04.03.2021, 12:01

    Kuruluş Osman yayınlanan son bölüm ile milyonları ekrana kilitledi. Dizi, sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 48’inci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Bölümün final sahnesi sonrası 'Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle' araştırmaları yoğunlaştı. Merakla beklenen fragman ise "Evvela mesele çözülecek, sonra da kelleler düşecek!" başlığı ile yayınlandı. İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar...

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