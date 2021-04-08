Kuruluş Osman 54. bölüm fragmanı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/kurulus-osman-54-bolum-fragmani" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı "Dündar Bey fazla vakit kaybetmeden idam edilecektir!" başlığı ile yayınlandı. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümü izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 53.bölümüyle Çarşamba’nın en çok izlenen yapımı oldu. Peki Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı....