  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekran Kuruluş Osman 54. bölüm fragmanı

    Kuruluş Osman 54. bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 08.04.2021, 12:02

    Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı "Dündar Bey fazla vakit kaybetmeden idam edilecektir!" başlığı ile yayınlandı. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümü izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 53.bölümüyle Çarşamba’nın en çok izlenen yapımı oldu. Peki Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı....

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kuruluş Osman 54. bölüm fragmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir'de dehşet anları! Kamyonetin altında kalmaktan böyle kurtuldular
    İzmir'de dehşet anları! Kamyonetin altında kalmaktan böyle kurtuldular
    İşten çıkarma yasağında yeni gelişme
    İşten çıkarma yasağında yeni gelişme
    Akıncı 15. bölüm fragmanı izle
    Akıncı 15. bölüm fragmanı izle
    Kundakta bebek var zannettiler kedi çıktı
    Kundakta bebek var zannettiler kedi çıktı
    Kuşadası'nda otel lobisinde parti yapanlara polis baskını
    Kuşadası'nda otel lobisinde parti yapanlara polis baskını
    Marmaris'te sahilin keyfini inekler çıkardı
    Marmaris'te sahilin keyfini inekler çıkardı
    Akıncı 15. bölüm fragmanı izle
    Akıncı 15. bölüm fragmanı izle
    Bir Zamanlar Çukurova 91.bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 91.bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 53. bölüm fragmanı izle
    Kuruluş Osman 53. bölüm fragmanı izle
    Maraşlı 13. bölüm fragmanı izle
    Maraşlı 13. bölüm fragmanı izle
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm fragmanı
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm fragmanı izle
    Sadakatsiz 25. Bölüm Fragmanı
    Sadakatsiz 25. Bölüm Fragmanı