Osman Bey'e hain tuzak! Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman, yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman'ın 1. bölümünde Osman Bey'e yapılan hain tuzak sosyal medyada çok konuşuldu.
Kuruluş Osman'da Osman Bey, zor durumda! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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