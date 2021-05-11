Pazartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici ile buluşan Maraşlı'da dün nefesler tutuldu. Düğümlerin çözülmeye başladığı bölümde; Hilal’in vurduğu Necati, Mahur’a kendisini yaralayanın Maraşlı olduğunu söyledi. İstihbarata çalıştığı için gerçekleri Mahur’a anlatamayan Maraşlı yeni bir yol ayrımına geldi ve istihbarattaki görevinden istifa etti. İşte Maraşlı'dan özel video...
Mahur tüm gerçekleri öğrendi I Maraşlı özel video haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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