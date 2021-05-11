Mahur tüm gerçekleri öğrendi I Maraşlı özel video

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Pazartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici ile buluşan Maraşlı'da dün nefesler tutuldu. Düğümlerin çözülmeye başladığı bölümde; Hilal’in vurduğu Necati, Mahur’a kendisini yaralayanın Maraşlı olduğunu söyledi. İstihbarata çalıştığı için gerçekleri Mahur’a anlatamayan Maraşlı yeni bir yol ayrımına geldi ve istihbarattaki görevinden istifa etti. İşte Maraşlı'dan özel video...