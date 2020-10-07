Müge Anlı'da mucize gibi kavuşma! Abla - kardeş ilk kez buluştu!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/muge-anlida-mucize-gibi-kavusma-abla-kardes-ilk-kez-bulustu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün 55 yıl önce evlatlık verilen Hülya Ertaş’ın hayat hikayesi konu oldu. Ertaş'ın 55 yıldır görmediği ablası vardı. Abla, seni hep aramak istedik annem de ben de ama düzenini bozmak istemedik. Babam yıllar önce vefat etti, annemi ise iki yıl önce kaybettik dedi. Yıllar sonra kardeşini ilk kez ekranda gören abla, bugün canlı yayına gelerek kız kardeşine gözyaşları içinde sarıldı ve bir daha ayrı kalmayacaklarının sözünü verdi.