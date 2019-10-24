Sen Anlat Karadeniz 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 61. son bölüm tek parça izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/sen-anlat-karadeniz-62-yeni-bolum-fragmani-yayinlandi-mi-sen-anlat-karadeniz-61-son-bolum-tek-parca-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sen Anlat Karadeniz 23 Ekim akşamı ATV'de yayınlanan 61. bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde Hazan ve Ferhat, Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başladı. Dizinin yeni bölümünü izleyenler 'Sen Anlat Karadeniz'in 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı' sorusuna yanıt aradı. İşte izleyemeyenler için Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm tek parça izleme sayfası!

Hazan ve Ferhat, Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır fakat bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacaktır? Önce Nefes ve Tahir sonra da Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca'nın kapısına dayanırlar. Hepsi toplandığında kapı çalar ve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir. Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler.