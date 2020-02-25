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Zalim İstanbul 33. yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 25.02.2020, 14:27

Zalim İstanbul'un yayınlanan son bölümü sonrası dizinin hayranları heyecanla yeni bölüm fragmanını bekliyor. Agah'ın gerçekleri öğrenmesi sonrası Şeniz'i ve aileyi neler bekliyor? Cemre ve Nedim arasında neler yaşanacak? İşte Zalim İstanbul 33. yeni bölüm fragmanı...

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