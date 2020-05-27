27 Mayıs 1960 darbesi sonrası Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Adnan Polatkan'ın düzmece bir mahkeme ile yargılanıp haklarında idam kararının verildiği Yassıada'da görevli asker yaşananları anlattı.
27 Mayıs 1960 darbesinde Yassıada'da görevli asker Adnan Menderes'in yaşadıklarını anlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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