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    27 Mayıs 1960 darbesinde Yassıada'da görevli asker Adnan Menderes'in yaşadıklarını anlattı

    Giriş Tarihi: 27.05.2020, 11:00

    27 Mayıs 1960 darbesi sonrası Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Adnan Polatkan'ın düzmece bir mahkeme ile yargılanıp haklarında idam kararının verildiği Yassıada'da görevli asker yaşananları anlattı.

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