27 Mayıs 1960 darbesinde Yassıada'da görevli asker Adnan Menderes'in yaşadıklarını anlattı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/27-mayis-1960-darbesinde-yassiadada-gorevli-asker-adnan-menderesin-yasadiklarini-anlatti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

27 Mayıs 1960 darbesi sonrası Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Adnan Polatkan'ın düzmece bir mahkeme ile yargılanıp haklarında idam kararının verildiği Yassıada'da görevli asker yaşananları anlattı.