Adalet Bakanı Gül, kadına karşı şiddetin önlenmesi genelgesi yayımladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/adalet-bakani-gul-kadina-karsi-siddetin-onlenmesi-genelgesi-yayimladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Genelgeyle, başsavcılıklar bünyesinde "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu" Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak, şiddet vakalarına bu bürolardaki uzman savcılar bakacak. Mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde, talebinin olup olmadığına bakılmaksızın geçici koruma altına alma tedbiri konusunda karar verilecek.