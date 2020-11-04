Ağlatan ses kayıtları: Enkaz altında kalanların 112 çağrı merkezi ile yaptığı görüşmeler ortaya çıktı

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İzmir'de 30 Ekim tarihinde yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem anında enkaz altında kalan vatandaşlar ile 112 çağrı merkezi arasındaki telefon görüşmelerinin ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda yaşanan korku ve dramı büyüklüğü hissedilirken, o endişe verici anlar böyle kaydedildi.İşte göçük altında kalanların 112'den yardım istediği o anlar...

İzmir'de yaşanan deprem sonrası çöken binalarda bulunan vatandaşların 112 çağrı merkezini arayarak yardım istediği o anların ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda vatandaşların yaşadığı kaygı ve korku işte böyle görüntülendi.