Son dakika haberi… AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 18.05'te toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kritik toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
AK Parti MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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