Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 66'ıncı yaş günü. AK Parti, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü için anlamlı bir video paylaştı. Paylaşımda "Yüreğinde Türkiye sevdasıyla, bir millete umut olan liderimiz. Doğum günün kutlu olsun. #İyikiDoğdunMilletinAdamı" denildi.
AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın doğum günü için video haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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