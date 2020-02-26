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AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın doğum günü için video

Giriş Tarihi: 26.02.2020, 09:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 66'ıncı yaş günü. AK Parti, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü için anlamlı bir video paylaştı. Paylaşımda "Yüreğinde Türkiye sevdasıyla, bir millete umut olan liderimiz. Doğum günün kutlu olsun. #İyikiDoğdunMilletinAdamı" denildi.

Başkan Erdoğan 66 yaşında! AK Parti'den ilk kutlama #NiceSenelereSeninle Başkan Erdoğan 66 yaşında! AK Parti'den ilk kutlama #NiceSenelereSeninle

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