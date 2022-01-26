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    AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na ve İstanbul'da yaşatılan kar çilesine çok sert tepki

    Giriş Tarihi: 26.01.2022, 16:13

    Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında açıklamalarda bulundu. Çelik, "Karla mücadelede İBB'nin hazırlıksız ve koordinasyonsuz olduğu görüldü." dedi. İBB'nin kar yağışı sonrası müdahalede yetersiz kalmasını eleştiren Çelik, "Krize dönük bir basit bir fotoğraf çekiminden uzak bir yönetim var. Bir yönetimsizlik var. Yönetimin kendisi bir kriz oluşturmuştur." dedi. Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullu mahsur kalmışken balıkçıda İngiliz Büyükelçi ile yemek yemesine de tepki gösterdi, "Her krizde yok olan bir tabloyla karşı karşıyayız. 15 Temmuz'da Genel Başkanları, kriz anlarında Belediye Başkanları yok olur." diye konuştu.

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