Aydın Büyükşehir Belediyesi 16 bin kişiyi icraya verdi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/aydin-buyuksehir-belediyesi-16-bin-kisiyi-icraya-verdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun seçim öncesi vaatleri arasında elektriği suyu bedava yapma bulunuyordu. Ancak seçildikten sonra verilen vaatler unutuldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde su faturası borcunu ödemediği gerekçesiyle 16 bin abone hakkında icra takibi başlattı. Ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaştan 1593 lira 93 kuruşluk borç ile birlikte avukatlık ücretini de istedi. Su faturasını ödemekte güçlük çeken vatandaşın sırtına faiz ile birlikte avukatlık ücretinin de yüklenmesi 'Bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti. Detayları A Haber'den Tayfun Er aktardı.