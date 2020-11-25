Aydın Didim'de bir çevre felaketi yaşandı. Didim Belediyesi, Karakum mevkinde bulunan gecekonduları yıkarken bölgede bulunan 15-20 yıllık zeytin ağaçlarını acımadan kesti. Belediye burasının mera alanı olduğu için ağaçları kestiklerini söylerken orman bölge yetkilileri ise, mera alanlarındaki ağaçlarının kesilmesine gerek olmadığını belirtti. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe, detayları aktardı.
Aydın'da zeytin ağaçlarına kıyım! CHP'li belediyeden çevre katliamı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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