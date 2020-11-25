Aydın'da zeytin ağaçlarına kıyım! CHP'li belediyeden çevre katliamı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/aydinda-zeytin-agaclarina-kiyim-chpli-belediyeden-cevre-katliami" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Aydın Didim'de bir çevre felaketi yaşandı. Didim Belediyesi, Karakum mevkinde bulunan gecekonduları yıkarken bölgede bulunan 15-20 yıllık zeytin ağaçlarını acımadan kesti. Belediye burasının mera alanı olduğu için ağaçları kestiklerini söylerken orman bölge yetkilileri ise, mera alanlarındaki ağaçlarının kesilmesine gerek olmadığını belirtti. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe, detayları aktardı.