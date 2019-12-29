Bakan Murat Kurum İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yalanlarını tek tek çürüttü

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bakan-murat-kurum-ibb-baskani-ekrem-imamoglunun-kanal-istanbul-yalanlarini-tek-tek-curuttu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kanal İstanbul projesiyle ilgili CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bazı iddialarda bulunmuştu. İmamoğlu'nun o asılsız iddialarına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yanıt verdi. İşte İmamoğlu'nun 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili söylediği yalanlar ve Bakan Kurum'un İBB Başkanı İmamoğlu'na tokat gibi yanıtları...