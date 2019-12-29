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Bakan Murat Kurum İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yalanlarını tek tek çürüttü

Giriş Tarihi: 29.12.2019, 18:46

Kanal İstanbul projesiyle ilgili CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bazı iddialarda bulunmuştu. İmamoğlu'nun o asılsız iddialarına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yanıt verdi. İşte İmamoğlu'nun 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili söylediği yalanlar ve Bakan Kurum'un İBB Başkanı İmamoğlu'na tokat gibi yanıtları...

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