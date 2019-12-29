Kanal İstanbul projesiyle ilgili CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bazı iddialarda bulunmuştu. İmamoğlu'nun o asılsız iddialarına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yanıt verdi. İşte İmamoğlu'nun 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili söylediği yalanlar ve Bakan Kurum'un İBB Başkanı İmamoğlu'na tokat gibi yanıtları...
Bakan Murat Kurum İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yalanlarını tek tek çürüttü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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