Bakanlık Kanal İstanbul Projesi'nin animasyon filmini yayınladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bakanlik-kanal-istanbul-projesininanimasyon-filmini-yayinladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kanal İstanbul Projesi'nin animasyonunun gösterimi yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'un, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuyla ilgili ''Bu ÇED süreci Türkiye'nin en geniş katılımlı en şeffaf süreçlerinden birisi olmuştur. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarla açık şeffaf toplantılar gerçekleştirdik'' dedi. İşte Kanal İstanbul'un animasyon filmi...