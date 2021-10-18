Başkan Erdoğan Angola'da! İmzalar atıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-angolada-imzalar-atildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Luanda’da Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenledi. İkili görüşmenin ardından açıklamada bulunan Cuhmurbaşkanı Erdoğan, "Bütüncül bir ortaklık yaklaşımıyla hareket ediyoruz. 17-18 Aralık'ta İstanbul'da 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'ni icra edeceğiz. Bildiğiniz gibi 13 Ekim itibariyle Angola'ya doğrudan uçuşlara başladık. Vize serbestisi konusunda değerli dostum 'beklemeye hiç gerek yok' dedi." ifadelerini kullandı. Erdoğan ve Lourenço ile iki ülke arasındaki ticaret anlaşmalarındaki yeni boyuta geçilmesi için imzaları attı..