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    Başkan Erdoğan BM zirvesinde konuştu

    Giriş Tarihi: 23.09.2021, 22:01

    Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Gıda Sistemleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında "Yeterli besleyici ve güvenilir gıdaya erişim, bir imtiyaz değil herkes için bir haktır. Evlatlarımıza daha adil, daha yaşanabilir, daha müreffeh bir dünya bırakmak da hepimizin ortak görevidir. Türkiye olarak, bu yönde çalışmayı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

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