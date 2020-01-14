Başkan Erdoğan: Buradan tüm dünyaya sesleniyorum! Bu işin şakası yok

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-buradan-tum-dunyaya-sesleniyorum-bu-isin-sakasi-yok" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, İdlib’de yaşanan zulme sessiz kalan dünyaya tepki gösterdi. Erdoğan, “Buradan dünyaya sesleniyorum. Nereye kadar bu duyarsızlığınız devam edecek? El ele verip bu mazlumların, mağdurların yanında ne zaman yol alacaksınız? BM acaba ne zaman adımını atacak?” diye konuştu. Birleşmiş Milletleri ve Esad rejimine arka çıkanları da uyaran Başkan Erdoğan, “Siyasi süreci engellemeye çalışan rejimi, şiddetten vazgeçirmek herkesin sorumluluğudur. Gerekirse rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte kararlıyız. Herkes bu işin şakasının olmadığını, Türkiye'nin 'yaparım' dediği şeyi mutlaka yapacağını görüp kabul etmelidir.” dedi.