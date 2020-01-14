 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Başkan Erdoğan: Buradan tüm dünyaya sesleniyorum! Bu işin şakası yok

Başkan Erdoğan: Buradan tüm dünyaya sesleniyorum! Bu işin şakası yok

Giriş Tarihi: 14.01.2020, 13:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, İdlib’de yaşanan zulme sessiz kalan dünyaya tepki gösterdi. Erdoğan, “Buradan dünyaya sesleniyorum. Nereye kadar bu duyarsızlığınız devam edecek? El ele verip bu mazlumların, mağdurların yanında ne zaman yol alacaksınız? BM acaba ne zaman adımını atacak?” diye konuştu. Birleşmiş Milletleri ve Esad rejimine arka çıkanları da uyaran Başkan Erdoğan, “Siyasi süreci engellemeye çalışan rejimi, şiddetten vazgeçirmek herkesin sorumluluğudur. Gerekirse rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte kararlıyız. Herkes bu işin şakasının olmadığını, Türkiye'nin 'yaparım' dediği şeyi mutlaka yapacağını görüp kabul etmelidir.” dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan: Buradan tüm dünyaya sesleniyorum! Bu işin şakası yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Görüntüleri izleyince şok oldu! Hem oynadı hem çaldı! İşte o anlar...
Görüntüleri izleyince şok oldu! Hem oynadı hem çaldı! İşte o anlar...
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması!
Rus savaş gemisi Akdeniz'e iniyor
Rus savaş gemisi Akdeniz'e iniyor
Muğla'da ocak ayında şaşırtan görüntü! Vatandaşlar akın etti
Muğla'da ocak ayında şaşırtan görüntü! Vatandaşlar akın etti
İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu
İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu
İzmir'de FETÖ operasyonu!
İzmir'de FETÖ operasyonu!
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: En küçük fikirleri de bulunmuyor
İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu
İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu
İzmir'de FETÖ operasyonu!
İzmir'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Başkan Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’den önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’den önemli açıklamalar
CHP ve HDP'liler tiyatroda buluştu!
CHP ve HDP'liler tiyatroda buluştu!
Denizli'de dehşet! Pamukkale'de alacak verecek kavgası kanlı bitti
Denizli'de dehşet! Pamukkale'de alacak verecek kavgası kanlı bitti