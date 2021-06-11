Başkan Erdoğan, “Türkiye-ABD ilişkilerini Sayın Biden ile ele alma fırsatımız olacak. Boris Johnson'la Macron'la Almanya Şansölyesiyle görüşmemiz var. Tabi bu sayı artar, eksilmez. Böyle bir zincir ikili bir şekilde orada görüşmeleri devam ettireceğiz.” İfadelerini kullandı...
Başkan Erdoğan Cuma namazı sonrası soruları yanıtladı: Türkiye – ABD ilişkilerini ele alacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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