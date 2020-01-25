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Başkan Erdoğan Elazığ'da kurtarma çalışmalarını inceledi

Giriş Tarihi: 25.01.2020, 17:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6,8'lik depremin yaşandığı Elazığ'a geldi. Erdoğan, depremde hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenaze törenine katıldı. Erdoğan daha sonra Sürsürü'de incelemelerde bulundu. Dün akşam Sivrice'de meydana gelen depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1030 kişi yaralandı. Enkaz altından 42 kişi kurtarıldı, 19 kişinin halen enkaz altında olduğu düşünülüyor.

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