Başkan Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ile görüştü

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Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile görüştü. Erdoğan ve Taçi, Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile görüştü. Erdoğan ve Taçi, Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geldi. Programa, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.