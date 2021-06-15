Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev Ermenistan işgalinden kurtarılan Suşa'da! Tarihi anlar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine geldi. Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile selamlaştı.