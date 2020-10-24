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    Başkan Erdoğan ve Safiye Teyze arasında gülümseten diyalog!

    Giriş Tarihi: 24.10.2020, 18:47

    Partisinin İl Kongresi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ördüğü çorabı hediye eden Safiye Teyze Erdoğan'a; "Senin damadının adı Bayraktar mıydı? Onu ben çok severim, bir tane de benim için sarıl iyi mi? Onu çok severim ben, o çıktı mıydı acı kahve gibi sevinirim" dedi.

    Kadir Has Stadı'nda yapılan AK Parti Kayseri İl Kongresi'ne katılan Başkan Erdoğan'a; konuşmasını tamamlamasının ardından kürsüye çağırılan Safiye Kurt; ördüğü çorabı hediye etti. Geçen diyalog statta bulunanları gülümsetirken; Safiye Kurt, Erdoğan'dan damadını öpmesini istedi.

    Safiye Teyze; "Çorap ördüm, bir tane de ayağını silsin diye çorap hazırladım. Ne yapalım, sen de çok emek veriyorsun ama elimizden gelen bu. Çok emek veriyorsun, Allah razı olsun. Senin damadının adı Bayraktar mıydı? Onu ben çok severim, bir tane de benim için sarıl iyi mi? Onu çok severim ben, o çıktı mıydı acı kahve gibi sevinirim" dedi.

    Daha sonra hediyeleri kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Safiye Teyze ile fotoğraf çektirdi.

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