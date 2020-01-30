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Başkan Erdoğan yoğun bakımdan çıkan depremzede Azize Çelik ile görüştü

Giriş Tarihi: 30.01.2020, 23:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’da 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altından kurtarıldıktan sonra yoğun bakımdaki tedavisi biten Azize Çelik ile görüntülü olarak görüşme yaptı. Başkan Erdoğan ve depremzede Azize Çelik’in konuşmasında temenniler ortaktı. O anları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından paylaştı.

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