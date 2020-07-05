15 Temmuz 2016 hain FETÖ terör örgütünün darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Darbe girişiminin 4. yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden derlenen video klip sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz hain darbe girişimine 'tiyatro' diyenlere sert tepki gösterdi. İşte milyonlarca izlenen o video...
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz destanına 'tiyatro' diyenlere sert tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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