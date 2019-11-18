 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Başkan Erdoğan'dan 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 18.11.2019, 12:59

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. OECD rakamlarına göre dünyada mültecilere en çok yardım yapan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye şu anda 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan bir ülkedir. AB bize şu ana kadar STK'lar vasıtasıyla 3 milyar avro destek sağlamıştır. Dünyanın en güçlüler çıkıp ne diyor biz bir numarayız diyor hayır siz bir numara değilsiniz. Dünyada az gelişmiş ülkelere veya mültecilere en büyük desteği veren ülke Türkiye'dir. Bunu OECD rakamları da söylüyor, ben demiyorum." dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'dan 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Kimse Bilmez 22. bölümünde Ali ve Sevda'nın bu sahnesi izleyiciyi ekrana kilitledi
Kimse Bilmez 22. bölümünde Ali ve Sevda'nın bu sahnesi izleyiciyi ekrana kilitledi
Yok böyle sevgi! Yatalak eşine türküleriyle şifa oluyor
Yok böyle sevgi! Yatalak eşine türküleriyle şifa oluyor
CHP İzmir'de 'Bankamatikçi' krizi! CHP'li başkandan Tunç Soyer'e tepki
CHP İzmir'de 'Bankamatikçi' krizi! CHP'li başkandan Tunç Soyer'e tepki
Pamukkale'de ara tatil bereketi! Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı
Pamukkale'de ara tatil bereketi! Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı
Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. yeni bölüm fragmanı izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. yeni bölüm fragmanı izle
Yok böyle sevgi! Yatalak eşine türküleriyle şifa oluyor
Yok böyle sevgi! Yatalak eşine türküleriyle şifa oluyor
CHP İzmir'de 'Bankamatikçi' krizi! CHP'li başkandan Tunç Soyer'e tepki
CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki! İzmir'de 'bankamatikçi' krizi
Cumhurbaşkanlığı hazırladı! Türkiye'yi böyle anlattılar
Cumhurbaşkanlığı hazırladı! Yabancılar kendi dillerinde Türkiye'yi anlattı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
Başörtülü genç kızlara saldıran zanlı adliyeye sevk edildi!
Başörtülü genç kızlara saldıran zanlı adliyeye sevk edildi!
Karaköy’de başörtülü kızlara saldıran provokatör kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Karaköy’de başörtülü kızlara saldıran provokatör kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı!