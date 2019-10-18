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Başkan Erdoğan'dan açıklama: Bir takım ülkelerin tavrı değişti

Giriş Tarihi: 18.10.2019, 17:27

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yabancı medya temsilcilerini kabulünde önemli açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatına ilişkin önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Harekattan bir gece önce Trump’a telefonda harekata başlayacağımızı söyledim. İlk 1-2 gün Türkiye’nin böyle bir başarı göstereceklerini düşünmedikleri için düşük tepki ortaya koydular. Kısa sürede 30 kilometre derinliğe ulaşınca ABD ve bazı ülkelerin tavrı değişti." dedi.

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