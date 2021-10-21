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    Başkan Erdoğan'dan Afrika dönüşü önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 21.10.2021, 13:14

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika dönüşü önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, büyükelçilerin içişlerimize karışma olarak değerlendirilen ve sert biçimde uyarıldığı olaya ilişkin önemli ifadeler kullandı. Erdoğan ayrıca Suriye'ye operasyon, erken seçim iddiaları ve muhalefetin siyasi cinayetler çıkışlarına ilişkin de çarpıcı açıklamalar yaptı.

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