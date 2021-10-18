Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Luanda'da Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, 'Eğitim, tarım, sanayi, gümrük, Turizm alanlarında 7 anlaşmayı imzalamış olduk.' dedi.
Başkan Erdoğan'dan Angola'da önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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