Başkan Erdoğan'dan Angola'da önemli mesajlar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Luanda'da Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Eğitim, tarım, sanayi, gümrük, Turizm alanlarında 7 anlaşmayı imzalamış olduk." dedi.