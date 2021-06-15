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    Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan Şuşa'ya tarihi ziyaret! Suşa Beyannamesi imzalandı

    Giriş Tarihi: 15.06.2021, 16:44

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Şuşa'da ortak basın toplantısı düzenledi. Suşa Beyannamesi'nin imzalanmasının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Azerbaycan halkı adına Başkan Erdoğan'ı Suşa'dan selamlıyorum" dedi. Aliyev, Suşa Beyannamesi'nin yeni işbirliklerinin teminatı olduğunu belirtti.

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